«Локомотив» нацелился на Комличенко - Советский спорт
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04 августа 2019 13:08Футбол

«Локомотив» нацелился на Комличенко

«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Как сообщает Betting Insider, кроме форварда чешского клуба в шорт-листе железнодорожников значится черногорский форвард «Зенита» Лука Джорджевич.

Добавим, что Комличенко провел пять игр за «Младу Болеслав» в текущем сезоне, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Действующий контракт Комличенко чешским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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