«Локомотив» нацелился на Комличенко

Как сообщает Betting Insider, кроме форварда чешского клуба в шорт-листе железнодорожников значится черногорский форвард «Зенита» Лука Джорджевич.
Добавим, что Комличенко провел пять игр за «Младу Болеслав» в текущем сезоне, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.
Действующий контракт Комличенко чешским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
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