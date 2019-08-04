ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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04 августа 2019 13:15Футбол

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче молодежного первенства

Футболисты ЦСКА переиграли «Рубин» в гостевом матче 4-го тура молодежного первенства со счетом 2:0.

В составе московского клуба голами отметились Илья Востриков (43-я минута) и Александр Сильянов (50).

После этой игры ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице первенства. «Рубин», имея в актив едва очка, занимает 14-е место.

Добавим, что матч основных команд состоится сегодня на стадионе «Центральный» в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

Молодежное первенство
4-й тур

«Рубин» - ЦСКА – 0:2 (0:1)

Голы: Востриков, 43 (0:1). Сильянов, 50 (0:2).

ЦСКА: Едапин, Сильянов (Абрамушкин, 78), Тесленко, Карпов, Ерохин, Тикнизян, Аванесян, Елеев (Конюхов, 84), Крачковский (Шехов, 76), Янов (Савиных, 90), Востриков (Шаповалов, 70).

«Рубин»: Волк, Фомин (Балуев, 65), Гаврилов, Карягин, Александров, Макаров, Суриков (Черненко, 70), Циберкин (Шубин, 63), Шолох (Дзауров, 66), Раджабов, Сагитов (Максимчук, 51).

Предупреждения: Карпов, 29. Сильянов, 32. Макаров, 47. Максимчук, 62.

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