«Тамбов» – «Арсенал». Луценко открыл счет

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Тамбов» – «Арсенал» открыт счет.
На 14-й минуте отличился форвард гостей Евгений Луценко.
Для 32-летнего футболиста этот гол стал 26-м в чемпионатах России.
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