«Тамбов» – «Арсенал». Луценко открыл счет

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Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и Уильямс В четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.

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