«Тамбов» – «Арсенал». Луценко открыл счет - Советский спорт
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04 августа 2019 16:49ФутболКоноплев Александр

«Тамбов» – «Арсенал». Луценко открыл счет

Туляки забивают в каждом туре.

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Тамбов» – «Арсенал» открыт счет.

На 14-й минуте отличился форвард гостей Евгений Луценко.

Для 32-летнего футболиста этот гол стал 26-м в чемпионатах России.

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