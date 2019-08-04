«Арсенал» обыграл «Тамбов» в Саранске - Советский спорт
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04 августа 2019 18:23ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» обыграл «Тамбов» в Саранске

Туляки прервали безвыигрышную серию.

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Тамбов» в Саранске уступил «Арсеналу» – 0:1.

Единственный мяч на 13-й минуте провел Евгений Луценко.

«Арсенал» одержал вторую победу и с семью очками занимает шестое место. В следующем туре туляки примут дома «Уфу».

Для «Тамбова» это поражение стало третьим при одной победе. Клуб, который в следующем туре сыграет на выезде с «Оренбургом», занимает 13-е место.

РПЛ
Четвертый тур

«Тамбов» – «Арсенал» (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: Луценко, 13.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов (Бенито, 46), Чуперка, Карасев, Килин (Кленкин, 46), Аппаев, Костюков (Конате, 70).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко (Тудорие, 84).

Предупреждения: Ойеволе, 25; Чуперка, 53; Аппаев, 66; Тетрашвили, 90+1 – Денисов, 42; Ломовицкий, 50.

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