«Арсенал» обыграл «Тамбов» в Саранске

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Тамбов» в Саранске уступил «Арсеналу» – 0:1.
Единственный мяч на 13-й минуте провел Евгений Луценко.
«Арсенал» одержал вторую победу и с семью очками занимает шестое место. В следующем туре туляки примут дома «Уфу».
Для «Тамбова» это поражение стало третьим при одной победе. Клуб, который в следующем туре сыграет на выезде с «Оренбургом», занимает 13-е место.
РПЛ
Четвертый тур
«Тамбов» – «Арсенал» (Тула) – 0:1 (0:1)
Гол: Луценко, 13.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов (Бенито, 46), Чуперка, Карасев, Килин (Кленкин, 46), Аппаев, Костюков (Конате, 70).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко (Тудорие, 84).
Предупреждения: Ойеволе, 25; Чуперка, 53; Аппаев, 66; Тетрашвили, 90+1 – Денисов, 42; Ломовицкий, 50.