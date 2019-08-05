Эрнесто Вальверде: Нам бы хотелось отметить победу в чемпионате в апреле «Барселона» победила «Арсенал» в Кубке Гампера.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о том, с какой речью выступил форвард команды Лионель Месси после победы над «Арсеналом» (2:1) в Кубке Гампера на «Камп Ноу».

«Давление по завоеванию титулов такого, что мы должны биться, чтобы побеждать во всех матчах, – приводит Marca слова Вальверде. – Он так и сказал, как сказали бы мы все. Мне хотелось бы отметить победу в чемпионате в апреле, как и в предыдущие годы».

Напомним, победу «Барселоне» над «Арсеналом» принес гол уругвайца Луиса Суареса на 90-й минуте. Месси, вернувшийся из отпуска только 1 августа, провел весь матч в запасе.

В первом туре примеры 16 августа «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетиком». С 2009 года каталонцы становились чемпионами Испании восемь раз.