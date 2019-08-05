Николай Савичев: «Торпедо» одержали первую победу на родном стадионе, это приятное чувство

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев подвел итоги матча шестого тура премьер-лиги с «Армавиром» (2:1) на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.
«Было тяжело, – приводит слова Савичева официальный сайт ФНЛ, – мы готовились, знали, как будет действовать соперник, разложили все футболистам по полочкам, а они воплотили наши слова в жизнь. Мы одержали первую победу на родном стадионе, это приятное чувство».
Напомним, в своем первом в сезоне матче на стадионе на Восточной улице «Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» (2:2).
После шести туров черно-белые набрали 13 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем матче 10 августа команда сыграет с «Лучом» во Владивостоке.
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