Николай Савичев: «Торпедо» одержали первую победу на родном стадионе, это приятное чувство «Торпедо» победило «Армавир» в шестом туре ФНЛ.

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев подвел итоги матча шестого тура премьер-лиги с «Армавиром» (2:1) на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

«Было тяжело, – приводит слова Савичева официальный сайт ФНЛ, – мы готовились, знали, как будет действовать соперник, разложили все футболистам по полочкам, а они воплотили наши слова в жизнь. Мы одержали первую победу на родном стадионе, это приятное чувство».

Напомним, в своем первом в сезоне матче на стадионе на Восточной улице «Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» (2:2).

После шести туров черно-белые набрали 13 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем матче 10 августа команда сыграет с «Лучом» во Владивостоке.