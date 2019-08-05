Унаи Эмери: Надеюсь, Ляказетт сыграет с «Ньюкаслом» Француз продолжает восстановление после травмы, полученной в матче со своим бывшим клубом.

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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после матча с «Барселоной» (1:2) за Кубок Гампера на «Камп Ноу» высказался о восстановлении форварда Александра Ляказетта.

«Надеюсь, он сможет сыграть с «Ньюкаслом», – приводит слова испанца официальный сайт «канониров». – Врачи настроены оптимистично. Мы будем ждать. Ближайшие дни будут очень важными, они дадут понять, как проходит его восстановление.

Но я очень-очень доволен другими игроками. Так что, если он будет готов к воскресенью – замечательно, если нет – тогда к следующему матчу».

Напомним, 28-летний француз получил травму голеностопа в товарищеском матче со своей бывшей командой – «Лионом».

«Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в первом туре премьер-лиги. Матч пройдет 11 августа на стадионе «Сент-Джеймс Парк».