Родионов может вернуться в «Спартак», заняв должность директора клубной Академии

Московский «Спартак» рассматривает возможность возвращения в клуб российского функционера Сергей Родионова.
Согласно источнику, красно-белые недовольны работой Дмитрия Сидорова, который является директором клубной Академии и хотят назначить на этот пост Родионова.
Отметим, что последний уже работал в этой должности с 2011 по 2015 год, после чего был назначен спортивным директором клуба.
Добавим, что Родионов покинул «Спартак» в апреле этого года.
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