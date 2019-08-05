Родионов может вернуться в «Спартак», заняв должность директора клубной Академии Об этом сообщает Sport24.ru.

Московский «Спартак» рассматривает возможность возвращения в клуб российского функционера Сергей Родионова.

Согласно источнику, красно-белые недовольны работой Дмитрия Сидорова, который является директором клубной Академии и хотят назначить на этот пост Родионова.

Отметим, что последний уже работал в этой должности с 2011 по 2015 год, после чего был назначен спортивным директором клуба.

Добавим, что Родионов покинул «Спартак» в апреле этого года.