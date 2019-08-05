«Ахмат» обыграл «Оренбург» в домашнем матче молодежного первенства России - Советский спорт
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05 августа 2019 16:43ФутболГичунцев Артур

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в домашнем матче молодежного первенства России

Встреча прошла в Грозном.

В матче 4-го тура молодежного первенства России «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» (2:1).

Автором первого гола стал футболист гостевой команды Дмитрий Палагута.

Чеченский клуб ответил в концовке поединка – отличились Арсен Адамов и Муслим Дачаев.

Таким образом, «Ахмат», набрав 8 очков, вышел на третье место в таблице. «Оренбург» расположился на 16-й позиции. На данный момент в активе команды ни одного балла.

Молодежное первенство

4-й тур

«Ахмат» – «Оренбург» 2:1 (0:1)

Голы: Палагута, 34 (0:1), Адамов, 72 (1:1), Дачаев, 90 (2:1).

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