«Ахмат» обыграл «Оренбург» в домашнем матче молодежного первенства России

В матче 4-го тура молодежного первенства России «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» (2:1).
Автором первого гола стал футболист гостевой команды Дмитрий Палагута.
Чеченский клуб ответил в концовке поединка – отличились Арсен Адамов и Муслим Дачаев.
Таким образом, «Ахмат», набрав 8 очков, вышел на третье место в таблице. «Оренбург» расположился на 16-й позиции. На данный момент в активе команды ни одного балла.
Молодежное первенство
4-й тур
«Ахмат» – «Оренбург» 2:1 (0:1)
Голы: Палагута, 34 (0:1), Адамов, 72 (1:1), Дачаев, 90 (2:1).
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