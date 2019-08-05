Депутат Госдумы: Жесткость правоохранительных органов к болельщикам действительно присутствует Народный избранник на стороне народа.

Член фракции ЛДПР в российском парламенте Дмитрий Свищев призвал полицейских и болельщиков вести себя адекватно. По мнению депутата Госдумы, сотрудники правоохранительных органов иногда действуют жестко.

– Везде должна быть адекватность в действиях. Я говорю о сотрудниках МВД, ОМОНа, болельщиках, да и в целом обо всех гражданах. Если эту грань переступить, люди перестанут отпускать детей на стадионы. Нужно соблюдать баланс. Стадион должен быть самым безопасным местом в мире, а полиции следует нас охранять, а не бить болельщиков дубинками.

К сожалению, жесткость правоохранительных органов по отношению к болельщикам действительно присутствует. Однако нужно знать все нюансы, чтобы делать окончательные выводы, – приводит слова Свищева RT.

В первых четырех турах премьер-лиги случилось два конфликта между болельщиками и ОМОН – в Ростове-на-Дону (20 июля) и в Санкт-Петербурге (3 августа).