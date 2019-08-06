Кэйхилл перешел в «Кристал Пэлас» - Советский спорт
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06 августа 2019 00:48ФутболКоноплев Александр

Кэйхилл перешел в «Кристал Пэлас»

В «Челси» на одну легенду меньше.

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл стал игроком «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт «хрустальных». Стороны подписали соглашение сроком на два года.

Кэхилл сменил один лондонский клуб на другой на правах свободного агента. Кэхилл – двукратный чемпион и обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В составе сборной Англии он забил пять мячей в 61 матче.

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