Сегодня защитник «Арсенала» Косельни пройдет медосмотр в «Бордо» Центральный защитник «Арсенала» Лоран Косельни близок к переходу в «Бордо».

Как сообщает L'Equipe, клубы согласовали все детали перехода 33-летнего француза.

Отмечается, что во вторник, 6 августа, Косельни пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с «Бордо».

Напомним, что французский защитник пропустил предсезонный тур «Арсенала», пытаясь согласовать свой переход в «Бордо».

Напомним, что перешел Косельни в «Арсенал» из «Лорьяна» летом 2010 года. С тех пор защитник провел 353 встречи за лондонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 27 забитых мячей и 5 голевых передач.

Действующий контракт француза с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 20-20 года, а трансферная стоимость оценивается 8 миллионов евро.