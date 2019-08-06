«Рубин» сделал предложение «Спартаку» об аренде Мельгарехо Парагвайский полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в «Рубине».

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По информации «БИЗНЕС Online», «Рубин» сделал предложение «Спартаку» об аренде 28-летнего хавбека до конца сезона.

Как сообщает издание, «Спартак» просит от казанского клуба 1-1,5 млн евро за аренду Мельгарехо. Однако в «Рубине» эту цену считают завышенной.

Отмечается, что еще одной проблемой в этом переходе может стать зарплата парагвайского полузащитника, составляющая 1,2 миллиона евро в год.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» объявил парагвайскому футболисту о том, что тот больше не нужен клубу, но позже агент Мельгарехо эту информацию опроверг.

Напомним, что Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. При этом до окончания срока его контракта остается один сезон. В 98 матчах за команду парагваец забил 16 голов.