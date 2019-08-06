Руни прилетел в Англию для переговоров с «Дерби Каунти» - Советский спорт
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06 августа 2019 11:30Футбол

Руни прилетел в Англию для переговоров с «Дерби Каунти»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прилетел в Англию для переговоров с «Дерби Каунти».

По информации Sky Sports, в ближайшее время форвард может подписать контракт и стать играющим тренером английского клуба.

Как сообщается, Руни был большим поклонником методов тренерской деятельности Луи ван Гала, когда тот был наставником в «Манчестер Юнайтед», и он убежден, что нынешний босс «Дерби Каунти», Филипп Коку, имеет схожий подход к тренировкам.

Как отмечает издание, кроме всего прочего Руни видит в этой должности идеальную возможность получить некоторый тренерский опыт, а также вернуться домой в Англию, чтобы стать ближе к своей семье.

Ранее 33-летний форвард публично заявил о своем желании после завершения карьеры игрока начать работать в качестве тренера.

Добавим, что в прошлом сезоне «Дерби Каунти» под руководством Лэмпарда занял шестое место в турнирной таблице и дошел до финала плей-офф за право выхода в АПЛ, где уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2.

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