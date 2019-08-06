«Локомотив» оформит трансфер Комличенко до конца недели «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Как сообщает «Чемпионат», «Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали детали перехода 24-летнего форварда в российский клуб.

Отмечается, что сделка будет оформлена официально до конца недели.

Добавим, что Комличенко провел пять игр за «Младу Болеслав» в текущем сезоне, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Действующий контракт Комличенко чешским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне воспитанник «Краснодара» забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 33 матчах за чешский клуб.