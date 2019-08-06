«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером

«Динамо» ударно проводит эту неделю. Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт.
Но «Динамо» ищет усиление и в центр поля. Желательно – игрока с российским паспортом. Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и Роман Нойштедтер. В итоге клуб смог договориться Нойштедтером. Сделка близка к закрытию. Скажу больше, Роман уже на базе в Новогорске», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Напомним, что последним клубом Нойштедтера был турецкий «Фенербахче», в составе которого он провел 31 встречу во всех турнирах и записал на свой счет 2 забитых мяча.
Добавим, что В составе сборной России Нойштедтер провел 12 матчей и забил 1 гол.
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