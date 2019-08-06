Наставник «Краснодара»: Наше преимущество перед «Порту» – игровой тонус

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о состоянии полузащитника Вандерсона, а также поделился ожиданиями от матча против «Порту».
«У Вандерсона была температура. Сейчас он тренируется с командой и, скорее всего, примет участие в первом матче с «Порту».
Возможно, наше преимущество состоит в игровом тонусе. Мы провели несколько матчей в чемпионате России, а для «Порту» матч с нами будет первой официальной встречей в сезоне. Однако сложно сказать, насколько это важно», – цитирует специалиста агентство «РИА Новости».
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