Наставник «Краснодара»: Наше преимущество перед «Порту» – игровой тонус Первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится завтра, 8 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало встречи – 20.00 мск.

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о состоянии полузащитника Вандерсона, а также поделился ожиданиями от матча против «Порту».

«У Вандерсона была температура. Сейчас он тренируется с командой и, скорее всего, примет участие в первом матче с «Порту».

Возможно, наше преимущество состоит в игровом тонусе. Мы провели несколько матчей в чемпионате России, а для «Порту» матч с нами будет первой официальной встречей в сезоне. Однако сложно сказать, насколько это важно», – цитирует специалиста агентство «РИА Новости».