Родионов вернулся в «Спартак», став главой клубной Академии Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

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Московский «Спартак» объявил о назначении Сергея Родионова главой клубной Академии.

Напомним, функционер уже занимал эту должность с 2011 по 2015 год, после чего начал работу спортивным директором.

«Со многими из вас мы уже работали вместе, продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи: готовить игроков высокого уровня для молодежной команды, «Спартака-2» и основного состава. Но, конечно, будем стремиться общими усилиями совершенствовать нашу работу», – заявил Родионов.

Добавим, что в апреле этого года Родионов написал заявление об увольнении и покинул клуб.