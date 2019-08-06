Капитан «Арсенала» Косьельни стал игроком «Бордо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 августа 2019 17:54ФутболГичунцев Артур

Капитан «Арсенала» Косьельни стал игроком «Бордо»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни вернулся в чемпионат Франции. Сегодня, 6 августа, он подписал контракт с футбольным клубом «Бордо».

По слухам, трансфер 33-летнего футболиста обошелся представителю лиги 1 в 5 млн евро.

Напомним, Косьельни выступал за «пушкарей» с 2010 года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 17 матчей и забил 3 гола.

Добавим, что контракт игрока с «Арсеналом» был рассчитан до 2020 года.

20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
01/08 09:00Хоккей
Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ«Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
04/08 15:00Хоккей
Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересноВ первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск.
05/08 18:00Футбол
Евгений Ловчев: В «Спартаке» остались какие-то экскрементыНаш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел итоги очередного тура.
05/08 22:00Футбол
Черчесов взглянул на дебют Глушакова. «Ахмат» обыграл «Оренбург»Экс-капитан «Спартака» дебютировал за «Ахмат» в победном матче против «Оренбурга» (2:1), а Деспотович забил один из красивейший мячей сезона.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
06/08 13:00Футбол
Гус Тил: Хотел играть в топ-клубе, а «Спартак» как раз таковым являетсяГолландский новичок «Спартака» дал интервью клубной пресс-службе.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
05/08 07:30Футбол
Подколы Дзюбы и Чалов в стиле Панова. Чем запомнился 4-й тур«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях прошедшего тура РПЛ.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
06/08 10:00Футбол
Все трансферы «Спартака». Важнейшие – Цорн и Ходырев. Самый дорогой – ТилВозможно, подписанием Гуса Тила «Спартак» закрыл свой трансферный гештальт (употребляю понятные Томасу Цорну слова).
05/08 19:00Хоккей
Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лигиФинн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ.
04/08 11:00Хоккей
Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно!ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
03/08 10:00Хоккей
Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи3 августа в столице Олимпиады 2014 года стартует главный предсезонный турнир КХЛ.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
01/08 13:00Хоккей
Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
Новости
18:52 Футбол Сержиу Консейсау: «Краснодар» – хорошая команда. Она показывает динамичный футбол
18:46 Футбол «Млада-Болеслав»: Комличенко готовится к матчу со «Стяуа»
18:43 Футбол Денис Глушаков: Я не играл три месяца, была психологическая травма
18:31 Футбол В ЦСКА может перейти форвард «Эвертона»
18:15 Футбол СМИ: Московское «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса
17:54 Футбол Капитан «Арсенала» Косьельни стал игроком «Бордо»
17:40 Футбол Родионов вернулся в «Спартак», став главой клубной Академии
17:20 Футбол Гаджиев: Опасения перед матчем против «Туна» есть. Уровень готовности «Спартака» сейчас невысокий
17:07 Футбол Тренер «Краснодара»: Наше преимущество перед «Порту» – игровой тонус
16:50 Футбол Официально: Руни продолжит карьеру в «Дерби Каунти»
16:39 Футбол «Спартак» вылетел в Швейцарию на матч против «Туна» (фото)
16:31 Футбол Александр Мейтин: По поводу ситуации с ОМОНом в Питере идет проверка
16:28 Футбол Александр Егоров: Сделаем так, чтобы VAR поработал на игре каждой команды
16:20 Футбол Александр Егоров: Судья не увидел фол Жиго, за который нужно было назначать пенальти
16:01 Шахматы Чемпионы России по шахматам определятся в Удмуртии
15:39 Футбол «ПСЖ» предложил «МЮ», «Ювентусу» и «Реалу» арендовать Неймара
15:13 Футбол Мещеряков – о переговорах с Комличенко: Запросы сторон выходят за пределы допустимого
14:56 Футбол Ари: Порту» – сильный клуб, но завтра все будет зависеть от «Краснодара»
14:48 ММА Чемпион UFC объяснил, при каких условиях Порье может победить Нурмагомедова
14:35 Футбол Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в июле
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика