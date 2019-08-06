Капитан «Арсенала» Косьельни стал игроком «Бордо»

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни вернулся в чемпионат Франции. Сегодня, 6 августа, он подписал контракт с футбольным клубом «Бордо».
По слухам, трансфер 33-летнего футболиста обошелся представителю лиги 1 в 5 млн евро.
Напомним, Косьельни выступал за «пушкарей» с 2010 года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 17 матчей и забил 3 гола.
Добавим, что контракт игрока с «Арсеналом» был рассчитан до 2020 года.
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