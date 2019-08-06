СМИ: Московское «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса - Советский спорт
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06 августа 2019 18:15ФутболГичунцев Артур

СМИ: Московское «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса

Об этом сообщает L'Equipe.

Руководство московского «Динамо» хочет пригласить нового футболиста в центральную линию.

Согласно источнику, им может стать хавбек «Дижона» Наим Слити, однако пока российский клуб не делал никаких предложений по трансферу игрока.

В минувшем сезоне 27-летний Слити провел 42 матча, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее он выступал за «Лилль», а в составе сборной Туниса отыграл 38 матчей и забил 10 голов.

Добавим, что его контракт в силе до 2022 года.

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