СМИ: Московское «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса

Руководство московского «Динамо» хочет пригласить нового футболиста в центральную линию.
Согласно источнику, им может стать хавбек «Дижона» Наим Слити, однако пока российский клуб не делал никаких предложений по трансферу игрока.
В минувшем сезоне 27-летний Слити провел 42 матча, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.
Ранее он выступал за «Лилль», а в составе сборной Туниса отыграл 38 матчей и забил 10 голов.
Добавим, что его контракт в силе до 2022 года.
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