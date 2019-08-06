«Млада-Болеслав»: Комличенко готовится к матчу со «Стяуа» В Чехии подтвердили переговоры с «Локомотивом».

Клуб «Млада-Болеслав» опубликовал на своем сайте заявление касательно российского форварда Николая Комличенко.

«У руководства ФК «Млада-Болеслав» знает об интересе к Николаю Комличенко со стороны нескольких европейских клубов, в том числе московского «Локомотива». Поскольку переговоры о возможном трансфере игрока все еще продолжаются, «Млада-Болеслав» не будет комментировать возможный переход. В настоящий момент Комличенко готовится с командой к матчу Лиги Европы против «Стяуа», который пройдет в четверг, 8 августа, в румынском Джурджу», – говорится в обращении.

24-летний Комличенко провел за «Млада-Болеслав» 59 матчей во всех турнирах, забив 36 мячей.