Гол Бачинского принес молодежке «Зенита» победу над «Барселоной» - Советский спорт
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06 августа 2019 21:49ФутболКоноплев Александр

Гол Бачинского принес молодежке «Зенита» победу над «Барселоной»

Хватило одного мяча.

В Санкт-Петербурге завершился товарищеский матч, в котором молодежный состав «Зенита» обыграл сверстников из «Барселоны» – 1:0.

Единственный мяч на 30-й минуте провел нападающий Максим Бачинский.

Молодежку «Зенита» тренирует Константин Зырянов, а «Барселоной» руководит известный в прошлом голкипер Виктор Вальдес.

9 августа «Зенит-2» сыграет с «Барселоной B».

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