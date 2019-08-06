Гол Бачинского принес молодежке «Зенита» победу над «Барселоной»

В Санкт-Петербурге завершился товарищеский матч, в котором молодежный состав «Зенита» обыграл сверстников из «Барселоны» – 1:0.
Единственный мяч на 30-й минуте провел нападающий Максим Бачинский.
Молодежку «Зенита» тренирует Константин Зырянов, а «Барселоной» руководит известный в прошлом голкипер Виктор Вальдес.
9 августа «Зенит-2» сыграет с «Барселоной B».
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