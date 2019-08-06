«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России - Советский спорт
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06 августа 2019 22:09ФутболКоноплев Александр

«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России

«Сочи» стабилен.

В матче Sochi Hockey Open «Сочи» обыграл в овертайме олимпийскую сборную России – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Обе шайбы в составе победителей забросил Артем Томилин (23-я и 64-я минуты). У проигравших отметился Кирилл Марченко (46).

Ранее «Сочи» обыграл с одинаковым счетом 2:1 рижское «Динамо» и СКА.

Олимпийская сборная России на турнире одержала победы над «Авангардом» (4:3) и «Локомотив» (4:1).

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