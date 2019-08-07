Аверьянов покинул «Спартак» после 12 лет в клубе - Советский спорт
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07 августа 2019 00:04ФутболКоноплев Александр

Аверьянов покинул «Спартак» после 12 лет в клубе

Громкая отставка.

Московский «Спартак» уволил главу селекционной службы Александра Аверьянова, сообщает «Чемпионат». Вместе с ним клуб покинули многие работники селекционного отдела.

Специалист занимал эту должность с 2007 года. Он – сын известного тренера Александра Аверьянова-старшего.

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