У Краневиттера нет предложений от других клубов. «Зенит» готов разорвать контракт Дедлайн – 2 сентября.

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер не получал предложений от других клубов, утверждает «Спорт день за днем». Не исключено, что петербуржцы расторгнут контракт с 26-летним аргентинцем, если он не найдет новое место работы до 2 сентября.

Хавбек желает покинуть «Зенит» из-за небольшого количества игрового времени, а также из-за невызовов в сборную Аргентины.

В сезоне-2018/19 Краневиттер провел 15 матчей за петербуржцев во всех турнирах.