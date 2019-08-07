У Краневиттера нет предложений от других клубов. «Зенит» готов разорвать контракт - Советский спорт
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07 августа 2019 00:17ФутболКоноплев Александр

У Краневиттера нет предложений от других клубов. «Зенит» готов разорвать контракт

Дедлайн – 2 сентября.

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер не получал предложений от других клубов, утверждает «Спорт день за днем». Не исключено, что петербуржцы расторгнут контракт с 26-летним аргентинцем, если он не найдет новое место работы до 2 сентября.

Хавбек желает покинуть «Зенит» из-за небольшого количества игрового времени, а также из-за невызовов в сборную Аргентины.

В сезоне-2018/19 Краневиттер провел 15 матчей за петербуржцев во всех турнирах.

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