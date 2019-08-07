У Краневиттера нет предложений от других клубов. «Зенит» готов разорвать контракт

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер не получал предложений от других клубов, утверждает «Спорт день за днем». Не исключено, что петербуржцы расторгнут контракт с 26-летним аргентинцем, если он не найдет новое место работы до 2 сентября.
Хавбек желает покинуть «Зенит» из-за небольшого количества игрового времени, а также из-за невызовов в сборную Аргентины.
В сезоне-2018/19 Краневиттер провел 15 матчей за петербуржцев во всех турнирах.
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