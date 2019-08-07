Валерий Газзаев: После победы в Кубке УЕФА у меня было предложение из хорошей европейской страны В среду Газзаеву исполняется 65 лет.

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал о том, почему не поехал работать в зарубежный клуб.

«Сразу после победы в Кубке УЕФА в 2005 году мне поступило официальное предложение из хорошей европейской страны, – приводит ТАСС слова Газзаева, – но нужно знать язык, хотя бы английский… Это меня, к сожалению, сдерживало, поэтому я не принял этого решения».

Напомним, Газзаев, которому исполняется 65 лет, четыре раза приводил свои команды к победе в чемпионате России: в 1995 («Спартак-Алания»), 2003, 2005, 2006 (все – ЦСКА). Под его руководством ЦСКА также стал обладателем Кубка УЕФА.