Очоа перешел в «Америку»

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа стал игроком «Америки», сообщает официальный сайт «орлов».
Предыдущие два года 34-летний вратарь провел в Бельгии, где выступал за «Стандард». В прошлом сезоне он сыграл во всех турнирах 48 матчей (из них 13 – «на ноль») и пропустил 65 голов. Ранее Очоа выступал в Европе за «Аяччо» (2011-2014), «Малагу» (2014-2016) и «Гранаду» (2016-2017).
Отметим, что в «Америке» голкипер начинал свою профессиональную карьеру и провел за команду семь лет – с 2004 по 2011 годы.
По информации сайта Transfermarkt.com, контракт Очоа с клубом рассчитан до 2023 года.
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