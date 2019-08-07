Александр Точилин: Нобоа добавит «Сочи» моментов, которых не хватало в предыдущих играх - Советский спорт
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07 августа 2019 15:39ФутболЛипкин Антон

Александр Точилин: Нобоа добавит «Сочи» моментов, которых не хватало в предыдущих играх

Новичок «Сочи» присоединился к команде.

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил о том, что новичок Кристиан Нобоа присоединился к команде.

«Мы рассчитываем на его мастерство, хорошо знаем Кристиана, он сможет усилить «Сочи», – приводит «Р-Спорт» слова Точилина. – Ждем от него креатива впереди, он добавит моментов, которых нам не хватало в предыдущих играх в конструктивности, в завершении атак».

Напомним, в понедельник стало известно о том, что 34-летний эквадорец, ранее выступавший за «Зенит», подписал двухлетний контракт с «Сочи». Его дебют может состояться 11 августа в матче пятого тура с ЦСКА на стадионе «Фишт».

В первых четырех турах «Сочи» набрал одно очко, но пока не забил ни одного гола в премьер-лиге.

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