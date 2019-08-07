Йиранек завершит карьеру в конце сезона-2019/20 - Советский спорт
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07 августа 2019 21:41ФутболКоноплев Александр

Йиранек завершит карьеру в конце сезона-2019/20

Чех не хочет быть тренером.

Экс-защитник «Спартака», «Томи» и «Ахмата» Мартин Йиранек с большой вероятностью завершит карьеру в конце нынешнего сезона. Недавно футболисту исполнилось 40 лет. Сейчас он выступает за «Славию».

– Потихоньку заканчиваю карьеру. Этот сезон, скорее всего, станет для меня последним. Тренерство меня не привлекает, а вот стать менеджером в футбольном клубе было бы интересно, – приводит слова Йиранека «РИА Новости».

Йиранек – бронзовый призер чемпионата Европы 2004 года.

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