Йиранек завершит карьеру в конце сезона-2019/20 Чех не хочет быть тренером.

Экс-защитник «Спартака», «Томи» и «Ахмата» Мартин Йиранек с большой вероятностью завершит карьеру в конце нынешнего сезона. Недавно футболисту исполнилось 40 лет. Сейчас он выступает за «Славию».

– Потихоньку заканчиваю карьеру. Этот сезон, скорее всего, станет для меня последним. Тренерство меня не привлекает, а вот стать менеджером в футбольном клубе было бы интересно, – приводит слова Йиранека «РИА Новости».

Йиранек – бронзовый призер чемпионата Европы 2004 года.