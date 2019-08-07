Главный тренер «Краснодара»: Счет 0:1 – не катастрофический

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев считает, что его команда имела хорошие шансы на успех в проигранном первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Порту» (0:1).
– «Порту» свой «стандарт» использовал, а мы нет. Концовка второго тайма была за нами, мы были намного ближе к забитому мячу, чем «Порту». Некая нервозность была, второй тайм был более качественный. Первые 20 минут, возможно, тяжело входили в игру. Связь с Мусаевым во время матча? Руководим все вместе, конечно, связь была. Замены делали всем тренерским штабом. Счет 0:1 – не катастрофический, – сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Ответная встреча пройдет 13 августа в Португалии.
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