Александр Панов: Желаю Понсе забить в Швейцарии, гол его раскрепостит

Бывший форвард сборной России, болельщик «Спартака» Александр Панов высказался о новичке команды Эсекиэле Понсе, который заработал удаление в матче четвертого тура премьер-лиги с «Динамо» (0:0) за столкновение с голкипером бело-голубых Антоном Шуниным.
«Он бьется, старается, но партнеры не создают ему моментов, – сказал Панов в интервью «Советскому спорту». – А аргентинец – зависимый нападающий. Ему бы в штрафную, а навесы туда не идут. Вот и приходится заниматься не своей работой, что привело к красной карточке в игре с «Динамо».
Кстати, не понимаю, почему этот момент так раздули – будто Понсе хотел «убить» Антона Шунина. Ничего подобного. Это игровой стык. Понсе очень нужен первый гол, поэтому желание перехлестывает, отсюда – фол. Я бы не стал наказывать его за это длительной дисквалификации, скорее – условной. И желаю ему отличиться в Швейцарии. Гол его раскрепостит».
Напомним, Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» и принял участие во всех четырех матчах в начале нового чемпионата.
В четверг «Спартак» сыграет в гостях с «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Полностью интервью с Пановым читайте здесь.
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