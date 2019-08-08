Александр Панов: Кононов? Нужно время. И больше позитива и веры «Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы.

Бывший форвард сборной России, болельщик «Спартака» Александр Панов перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» высказался о своем отношении к главному тренеру красно-белых Олегу Кононову.

«Я болельщик и хожу на стадион, чтобы поддерживать команду, – сказал Панов в интервью «Советскому спорту». – Что касается тренеров и руководства, они между собой решают, как и что. Задача фаната – кричать «Вперед, «Спартак»!» и ездить за командой.

Я не испытываю к Кононову особого негатива. Он старается, но быть главным тренером «Спартака» непросто. Даже Массимо Каррера это ощутил.

Кононов тоже нервничает и волнуется. Сейчас ушло полсостава, сменилась половина руководства. Нужно время. И больше позитива и веры».

Напомним, в четырех турах нового чемпионата «Спартак» набрал пять очков. Красно-белые победили «Сочи» (1:0), сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и «Динамо» (0:0) и проиграли «Тамбову» (0:2).

Матч «Тун» – «Спартак» пройдет 8 августа на «Арене Тун». Начало – 20:00 (мск).

Полностью интервью с Пановым читайте здесь.