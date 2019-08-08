Балотелли будет зарабатывать во «Фламенго» от четырех до пяти миллионов евро Итальянец близок к переезду в Бразилию.

Форвард Марио Балотелли в ближайшее время станет игроком «Фламенго», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

28-летний итальянец остается свободным агентом, поэтому может подписать контракт с клубом даже после закрытия трансферного окна в Бразилии. По информации источника, стороны близки к соглашению. Зарплата игрока в Рио-де-Жанейро составит от четырех до пяти миллионов евро в год. При этом вместе с Балотелли во «Фламенго» может перейти его брат – Энок Барвуа, который провел прошлый сезон в клубе третьего итальянского дивизиона – «Павия».

Напомним, с января Балотелли выступал за «Марсель» и в 15 матчах за команду забил восемь голов. Ранее он играл в «Интере», «Манчестер Сити», «Милане», «Ливерпуле» и «Ницце».

После 13 туров чемпионата Бразилии «Фламенго» занимает четвертое место, отставая на восемь очков от лидирующего «Сантоса».