Полузащитник «Милана» перейдет в «Вулверхэмптон» за 28 миллионов евро

Как сообщает Football Italia, руководство «Вулверхэмптона» согласилось заплатить 28 миллионов евро за 22-летнего хавбека сборной Кот-д'Ивуара.
Напомним, что Кесси выступал за «Милан» в прошлом году на правах аренды, а по окончании сезона миланский клуб выкупил контракт полузащитника у «Аталанты» за 24 миллиона евро.
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