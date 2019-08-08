Полузащитник «Милана» перейдет в «Вулверхэмптон» за 28 миллионов евро - Советский спорт
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08 августа 2019 16:33Футбол

Полузащитник «Милана» перейдет в «Вулверхэмптон» за 28 миллионов евро

Центральный полузащитник «Милана» Франк Кесси в ближайшее время перейдет в «Вулверхэмптон».

Как сообщает Football Italia, руководство «Вулверхэмптона» согласилось заплатить 28 миллионов евро за 22-летнего хавбека сборной Кот-д'Ивуара.

Напомним, что Кесси выступал за «Милан» в прошлом году на правах аренды, а по окончании сезона миланский клуб выкупил контракт полузащитника у «Аталанты» за 24 миллиона евро.

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