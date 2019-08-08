Роналду хочет, чтобы Хамес присоединился к «Ювентусу», в случае ухода Дибалы - Советский спорт
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08 августа 2019 17:32Футбол

Роналду хочет, чтобы Хамес присоединился к «Ювентусу», в случае ухода Дибалы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет, чтобы полузащитник «Реала» Хамес Родригес перешел в итальянский клуб.

Как сообщает AS, португальский форвард снова хочет играть с колумбийским полузащитником в одной команде.

По информации испанского издания, Роналду рассчитывает на появление Хамеса в «Ювентусе» в случае, если итальянскую команду покинет аргентинский нападающий Пауло Дибала.

Напомним, что главным претендентом на колумбийского хавбека остается «Наполи», кроме этого в переходе Хамеса заинтересован мадридский «Атлетико».

Предыдущие два сезона Хамес провел на правах аренды в «Баварии». В 67 матчах за клуб на его счету 15 голов и 20 результативных передач.

Действующий контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до 2021 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 45 миллионов евро.

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