Роналду хочет, чтобы Хамес присоединился к «Ювентусу», в случае ухода Дибалы

Как сообщает AS, португальский форвард снова хочет играть с колумбийским полузащитником в одной команде.
По информации испанского издания, Роналду рассчитывает на появление Хамеса в «Ювентусе» в случае, если итальянскую команду покинет аргентинский нападающий Пауло Дибала.
Напомним, что главным претендентом на колумбийского хавбека остается «Наполи», кроме этого в переходе Хамеса заинтересован мадридский «Атлетико».
Предыдущие два сезона Хамес провел на правах аренды в «Баварии». В 67 матчах за клуб на его счету 15 голов и 20 результативных передач.
Действующий контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до 2021 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 45 миллионов евро.
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