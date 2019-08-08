Глеб на правах свободного агента перешел в «Ислочь» Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб продолжит карьеру в белорусском клубе «Ислочь».

«Александр Глеб перешел в «Ислочь». Самый титулованный белорусский футболист современности подписал контракт с клубом из Минского района! За «Ислочь» Глеб будет играть под №13», - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, что в разное время Глеб выступал за БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».

За свою карьеру Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), становился победителем Лиги чемпионов (2009), чемпионом Испании (2009), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018), обладателем Кубка Испании (2009), обладателем Кубка английской лиги (2011), серебряным призером чемпионата Германии (2003), бронзовым призером чемпионата Англии (2008).