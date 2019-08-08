«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму Сане - Советский спорт
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08 августа 2019 21:02Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму Сане

Игрок получил повреждение в матче за Суперкубок Англии.

Хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, 23-летний футболист досрочно завершил игру с мерсисайдским клубом (1:1, 5:4 – по пенальти).

Ранее сообщалось, что игрок стал главной трансферной целью мюнхенской «Баварии», о чем сообщил наставник немецкого клуба Нико Ковач.

Добавим, что контракт Сане в силе до 2021 года, а его трансферный лист оценивается в 100 млн евро.

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