«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму Сане

Хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Напомним, 23-летний футболист досрочно завершил игру с мерсисайдским клубом (1:1, 5:4 – по пенальти).
Ранее сообщалось, что игрок стал главной трансферной целью мюнхенской «Баварии», о чем сообщил наставник немецкого клуба Нико Ковач.
Добавим, что контракт Сане в силе до 2021 года, а его трансферный лист оценивается в 100 млн евро.
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