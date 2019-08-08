«Спартак» обыграл «Тун» благодаря дублю Бакаева и голу Понсе - Советский спорт
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08 августа 2019 21:51Футбол

«Спартак» обыграл «Тун» благодаря дублю Бакаева и голу Понсе

Футболисты «Спартака» на выезде обыграли «Тун» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Арена Тун» в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба. Открыл счет в этой игре аргентинский нападающий красно-белых Эсекьель Понсе (22-я минута). Спустя несколько минут отличился полузащитник москвичей Зелимхан Бакаев (29). Отметим, что оба футболиста забили свои первые мячи в составе «Спартака».

Во втором тайме швейцарская команда усилиями полузащитника Ниаса Хефти (52) и нападающего Симоне Раппа (59) сравняла счет в матче. Однако на 73-й минуте игры Бакаев оформил дубль в этой встрече и принес победу своей команде.

Отметим, что на 66-й минуте игры немецкий полузащитник красно-белых Андре Шюррле не смог реализовать пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

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Добавим, что ответная встреча состоится 15 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Напомним, что победитель этого противостояния выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия). В первом матче португальцы на выезде взяли верх над датским клубом со счетом 4:2.

Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Первый матч

«Тун» – «Спартак» – 2:3 (0:2)

Голы: Хефти, 52; Рапп, 59 – Понсе, 22; Бакаев, 29, 73

Незабитый пенальти: Шюррле, 66 (вратарь)

«Тун»: Фэвр, Глярнер, Жосс (Саланович, 77), Гельми, Хефти, Кастроман, Штилльхарт, Хавенар, Родригес, Рапп, Манси (Тозетти, 46)

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Рассказов, Гулиев, Бакаев (Мельгарехо, 87) , Зобнин, Мирзов (Ташаев, 72), Ананидзе (Шюррле, 60), Понсе

Предупреждения: Штилльхарт, 8; Хавенар, 50 – Максименко, 58; Жиго, 90+2

Судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

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