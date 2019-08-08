Зелимхан Бакаев – о голах «Туна»: Главное, что «Спартак» додавил и выиграл матч Встреча прошла в Швейцарии.

Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы над «Туном» (3:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Повлияло ли на матч качество поля? Думаю, что нет. Мы были готовы играть на любом поле. В таким матчах принцип простой – все или ничего. Мы были сосредоточены и выиграли, слава Богу.

Что случилось в отрезке матча, когда мы пропустили два гола? Они побежали вперед, а нам немного не хватило концентрации. Нас тренеры готовили к этому. Мы знали, что они побегут, что у них опасные навесы. Главное, что додавили и выиграли.

Мой второй гол в игре? Шюррле подхватил мяч и выкатил хороший пас. Я хотел перекинуть вратаря, но получилось то, что получилось. У нас через два дня матч, а потом ответная игра с «Туном». Так что выдохнем только после завершения сезона», – цитирует Бакаева «Матч ТВ».

Ответный поединок команд состоится 15 августа и пройдет на «Открытие Арене».