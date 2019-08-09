Ивоби перешел в «Эвертон» - Советский спорт
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09 августа 2019 00:37ФутболГичунцев Артур

Ивоби перешел в «Эвертон»

Ранее сообщалось, что его трансфер обойдется «ирискам» в 40 млн евро.

Нападающий лондонского «Арсенала» Алекс Ивоби продолжит карьеру в «Эвертоне».

23-летний игрок сборной Нигерии покинул «пушкарей» и подписал пятилетний контракт с ливерпульским клубом. О других деталях сделки не уточняется.

Напомним, футболист является воспитанником «Арсенала». Он начал выступать за первую команду в 2015 году, а в минувшем сезоне помог коллективу выйти в финал Лиги Европы, где «канониры» проиграли лондонскому «Челси».

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