Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив» - Советский спорт
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09 августа 2019 01:24ФутболГичунцев Артур

Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»

Последние два года черногорский футболист провел в тульском «Арсенале».

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента. Он отметил, что форвард договорился о переходе в «Локомотив» и ждет решения питерского клуба.

«Лука, вероятнее всего, перейдет в «Локомотив». В пятницу будет виднее, но я думаю, что все сложится. Однако, многое зависит и от «Зенита», – сказал Глушевич, чьи слова приводит Sport24.ru.

Джорджевич в минувшем сезоне РПЛ отыграл за тульский клуб 23 матча, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

Добавим, что его контракт с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

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