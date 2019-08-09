Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив» Последние два года черногорский футболист провел в тульском «Арсенале».

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента. Он отметил, что форвард договорился о переходе в «Локомотив» и ждет решения питерского клуба.

«Лука, вероятнее всего, перейдет в «Локомотив». В пятницу будет виднее, но я думаю, что все сложится. Однако, многое зависит и от «Зенита», – сказал Глушевич, чьи слова приводит Sport24.ru.

Джорджевич в минувшем сезоне РПЛ отыграл за тульский клуб 23 матча, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

Добавим, что его контракт с «Зенитом» истекает летом 2020 года.