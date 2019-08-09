Шаронов отказался обсуждать возможный трансфер Мельгарехо

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов отреагировал на слухи об интересе к полузащитнику «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.
По информации СМИ, клуб из Татарстана планирует отказаться от сделки. Причиной всему высокие финансовые требования москвичей, которые хотят получить за аренду парагвайца 1,5 млн евро.
«Мельгарехо? Не вижу смысла отвечать, гипотетически можно все что угодно представлять, но я живу реалиями», – цитирует специалиста Sport24.ru.
28-летний хавбек выступает за «Спартак» с 2016 года. За это время он провел 98 матчей, забил 16 голов и стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
Добавим, что его контракт истекает летом 2020 года.
Родри, Пепе, Магуайр: клубы АПЛ продолжают бить рекорды. Итоги трансферного окнаТрансферное окно в АПЛ закрылось раньше всех в Европе – в четверг, 8 августа. Несмотря на это, оно получилось самым насыщенным. Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Гиорги Лория: Спайич оказал Сафонову медвежью услугуОпытный грузинский голкипер, выступавший в РПЛ за «Крылья Советов» и «Анжи», поделился мнением о первом матче «Краснодара» в Лиге чемпионов и, в частности, об эпизоде с решающим голом «Порту». «Старый добрый бардак». Лучшие твиты по матчу «Тун» – «Спартак»В четверг в Швейцарии прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» (2:3). «Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. «Спартак»: Бакаев в роли Гетце, Шюррле исправился. «Тун» повержен«Спартак» стартовал в Лиге Европы с валидольной выездной победы над швейцарским «Туном». «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения. Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу... Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет. Премьер-лига стреляет сама в себя. Удивиться нельзя возмутитьсяИнтервью директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Мейтина вызвало большой резонанс. И совершенно справедливый. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака». Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье. «Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира. «Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.