Шаронов отказался обсуждать возможный трансфер Мельгарехо Ранее сообщалось, что казанский клуб хочет арендовать игрока до конца сезона.

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов отреагировал на слухи об интересе к полузащитнику «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

По информации СМИ, клуб из Татарстана планирует отказаться от сделки. Причиной всему высокие финансовые требования москвичей, которые хотят получить за аренду парагвайца 1,5 млн евро.

«Мельгарехо? Не вижу смысла отвечать, гипотетически можно все что угодно представлять, но я живу реалиями», – цитирует специалиста Sport24.ru.

28-летний хавбек выступает за «Спартак» с 2016 года. За это время он провел 98 матчей, забил 16 голов и стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Добавим, что его контракт истекает летом 2020 года.