Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в ближайшее время станет игроком «Бешикташа», сообщает Haber365.
По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 29-летнего украинца, который подпишет с черно-белыми трехлетний контракт с зарплатой в два миллиона евро в год.
Ожидается, что официально о переходе будет объявлено на следующей неделе, когда игрок прилетит в Стамбул.
В прошлом сезоне Коноплянка сыграл в 21 матче за «Шальке» в примере, Кубке Германии и Лиге чемпионов, забил один гол и сделал две результативные передачи.
В прошлом сезоне «Бешикташ» занял третье место в высшей лиги Турции и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет. Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон». «Спартак»: Бакаев в роли Гетце, Шюррле исправился. «Тун» повержен«Спартак» стартовал в Лиге Европы с валидольной выездной победы над швейцарским «Туном». Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака». «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. «Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Родри, Пепе, Магуайр: клубы АПЛ продолжают бить рекорды. Итоги трансферного окнаТрансферное окно в АПЛ закрылось раньше всех в Европе – в четверг, 8 августа. Несмотря на это, оно получилось самым насыщенным. Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто. Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд ФетисоваОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о защитниках-бомбардирах. Олег Кононов: Мы строим новый коллектив. Затем уже будем работать над игройПресс-конференция главного тренера «Спартака» после гостевой победы над швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы. «Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезоньяЧемпионы России снова вышли на лед и победили в первом матче межсезонья. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Валерий Рейнгольд: Мирзов, Джано и Гулиев сыграли с «Туном» безобразноБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен игрой красно-белых в матче в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» (3:2). Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта». Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финныЮниорская сборная России без поражений прошла групповой этап. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.