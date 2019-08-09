Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ» - Советский спорт
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09 августа 2019 10:24ФутболЛипкин Антон

Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ»

Полузащитник сборной Украины подпишет с клубом трехлетний контракт.

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в ближайшее время станет игроком «Бешикташа», сообщает Haber365.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 29-летнего украинца, который подпишет с черно-белыми трехлетний контракт с зарплатой в два миллиона евро в год.

Ожидается, что официально о переходе будет объявлено на следующей неделе, когда игрок прилетит в Стамбул.

В прошлом сезоне Коноплянка сыграл в 21 матче за «Шальке» в примере, Кубке Германии и Лиге чемпионов, забил один гол и сделал две результативные передачи.

В прошлом сезоне «Бешикташ» занял третье место в высшей лиги Турции и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

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