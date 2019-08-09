Коновалов удалил в инстаграме все фотографии с «Рубином» и подписался на «Спартак» Полузащитник «Рубина» является воспитанником «Спартака».

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Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов удалил из инстаграма все фотографии, связанные с его нынешним клубом. При этом 23-летний игрок подписался на «Спартак».

Игорь Коновалов удалил в Инстаграме все фотографии с «Рубином», сменил аватар и подписался на «Спартак» pic.twitter.com/WbbII6oQAL — RuFootball (@rufootballru) August 8, 2019

Отметим, что Коновалов является воспитанником красно-белых, за молодежную команду которых выступал в сезоне-2013/2014. После этого полузащитник перешел в «Кубань», а с 2018 года выступает за «Рубин».

Коновалов игроков на позиции опорного полузащитника. Именно на эту позицию «Спартак» ищет новичков, о чем на прошлой неделе заявил генеральный директор клуба Томас Цорн.

В нынешнем сезоне Коновалов без замен провел все четыре матча за «Рубин» в премьер-лиге.