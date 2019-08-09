Нойштедтер перешел в московское «Динамо» (фото)

Защитник сборной России Роман Нойштедтер подписал контракт с московским «Динамо», о чем сообщает пресс-служба столичного клуба.
Отмечается, что его соглашение рассчитано на один год. В новой команде игрок будет выступать под номером 15.
Последним клубом 31-летнего защитника был турецкий «Фенербахче», где он выступал с 2016 года, отыграв 108 матчей (7 голов, один голевой пас и 16 желтых карточек).
Этим летом Нойштедтер покинул стамбульский клуб на правах свободного агента.
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