Нойштедтер перешел в московское «Динамо» (фото) Ранее футболист выступал за «Шальке 04».

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Защитник сборной России Роман Нойштедтер подписал контракт с московским «Динамо», о чем сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что его соглашение рассчитано на один год. В новой команде игрок будет выступать под номером 15.

Последним клубом 31-летнего защитника был турецкий «Фенербахче», где он выступал с 2016 года, отыграв 108 матчей (7 голов, один голевой пас и 16 желтых карточек).

Этим летом Нойштедтер покинул стамбульский клуб на правах свободного агента.