ЦСКА обсуждал с агентом Педро Абреу возможность трансфера

ЦСКА продолжает интересоваться форвардом «Флуминенсе» Педро Абреу, сообщает UOL. По информации источника, армейцы связывались с агентом игрока для обсуждения возможности трансфера.
Отметим, что «Флуминенсе» хочет заработать на продаже 22-летнего нападающего 15 миллионов евро. При этом клубу принадлежит только 50 процентов прав на игрока.
В 57 матчах за команду Педро забил 20 голов и сделал три результативные передачи. В том числе на его счету пять голов в девяти матчах нынешнего сезона.
Добавим, что в августе прошлого года Педро получил разрыв крестообразных связок, из-за чего не играл до апреля.
Также интерес к бразильцу проявляет «Фиорентина».
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