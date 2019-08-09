ЦСКА обсуждал с агентом Педро Абреу возможность трансфера - Советский спорт
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09 августа 2019 12:20ФутболЛипкин Антон

ЦСКА обсуждал с агентом Педро Абреу возможность трансфера

«Флуминенсе», которому принадлежит только 50 процентов прав на игрока, хочет получить за форварда 15 миллионов евро.

ЦСКА продолжает интересоваться форвардом «Флуминенсе» Педро Абреу, сообщает UOL. По информации источника, армейцы связывались с агентом игрока для обсуждения возможности трансфера.

Отметим, что «Флуминенсе» хочет заработать на продаже 22-летнего нападающего 15 миллионов евро. При этом клубу принадлежит только 50 процентов прав на игрока.

В 57 матчах за команду Педро забил 20 голов и сделал три результативные передачи. В том числе на его счету пять голов в девяти матчах нынешнего сезона.

Добавим, что в августе прошлого года Педро получил разрыв крестообразных связок, из-за чего не играл до апреля.

Также интерес к бразильцу проявляет «Фиорентина».

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