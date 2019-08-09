Роман Нойштедтер: Меня привлек интересный проект, который затевается в «Динамо» Полузащитник сборной России впервые будет играть в премьер-лиге.

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Полузащитник Роман Нойштедтер объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Динамо».

«Здесь меня привлекли амбиции клуба, тот интересный проект, который здесь затевается, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт клуба. – Хочу помочь развивать его.

Над приглашением бело-голубых долго не думал – понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности, слетать за вещами в Стамбул, потом на медобследование в Германию. И вот я здесь».

Отметим, что ранее игрок сборной России никогда не выступал за российские клубы. До этого в его карьере были «Майнц», «Боруссия» (Менхенгладбах), «Шальке» и «Фенербахче».

Дебют Нойштедтера в «Динамо» может состояться 10 августа в матче пятого тура премьер-лиги с «Зенитом».