Роман Нойштедтер: Хохлов видит меня на позиции опорного полузащитника - Советский спорт
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09 августа 2019 13:52ФутболЛипкин Антон

Роман Нойштедтер: Хохлов видит меня на позиции опорного полузащитника

«Динамо» подписало контракт с игроком сборной России.

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о том, на какой позиции будет играть в новой команде.

«У меня состоялся разговор с Дмитрием Валерьевичем Хохловым, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт клуба, – главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но при необходимости я могу сыграть и в центре обороны. Полон сил и желания помогать «Динамо».

Напомним, предыдущие три сезона Нойштедтер провел в Турции, где играл за «Фенербахче». Ранее он выступал в Германии за «Майнц», «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Шальке».

В пятом туре премьер-лиги 10 августа «Динамо» сыграет дома с «Зенитом».

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