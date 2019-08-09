Роман Нойштедтер: Хохлов видит меня на позиции опорного полузащитника

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о том, на какой позиции будет играть в новой команде.
«У меня состоялся разговор с Дмитрием Валерьевичем Хохловым, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт клуба, – главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но при необходимости я могу сыграть и в центре обороны. Полон сил и желания помогать «Динамо».
Напомним, предыдущие три сезона Нойштедтер провел в Турции, где играл за «Фенербахче». Ранее он выступал в Германии за «Майнц», «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Шальке».
В пятом туре премьер-лиги 10 августа «Динамо» сыграет дома с «Зенитом».
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