Дмитрий Хохлов: Немаловажно, что Нойштедтер не будет считаться иностранцем «Динамо» подписал контракт на один год с полузащитником сборной России.

Загрузка...

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Романом Нойштедтером.

«Немаловажно, что помимо опыта игры в сильных европейских клубах и на самом высоком уровне Роман – россиянин и не будет считаться иностранцем, – приводит слова Хохлова официальный сайт клуба. – О лимите мы не забываем.

Последние сезоны Нойштедтер провел в обороне, но мы отталкиваемся от его возможностей в роли опорного полузащитника, игрока центра поля и рассчитываем на него в первую очередь именно в этом качестве».

Напомним, контракт 31-летнего игрока с «Динамо» рассчитан на один год. Предыдущие три сезона Нойштедтер провел в Турции, где играл за «Фенербахче». Ранее он выступал в Германии за «Майнц», «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Шальке».