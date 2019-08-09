Защитник «Зенита» Мевля может перейти в «Сочи» - Советский спорт
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09 августа 2019 14:56ФутболГичунцев Артур

Защитник «Зенита» Мевля может перейти в «Сочи»

Об этом сообщает «Чемпионат».

Защитник «Зенита» Миха Мевля привлек внимание руководства «Сочи». Согласно источнику, игрок может сменить клубную прописку на следующей неделе.

Отметим, что ранее из «Зенита» в «Сочи» перебрались Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой, а также Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

Добавим, что контракт 29-летнего Мевли рассчитан до 2021 года, а его трансферный лист оценивается в 3,50 млн евро.

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